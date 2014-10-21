Meteo: bel tempo addio, arrivano piogge e freddo

Le temperature estive e il bel tempo hanno le ore contate. Tra poco l'autunno si farà sentire veramente con piogge e freddo.

Il meteorologo Edoardo Ferrara, di 3bmeteo.com, ha detto: "Una perturbazione in discesa dal Nord Europa, collegata all’ex uragano Gonzalo e accompagnata da aria decisamente più fredda, sarà responsabile di un brusco cambiamento delle condizioni meteo-climatiche sull’Italia... i primi effetti si faranno vedere martedì sera con qualche rovescio o temporale anche forte su Alpi, Lombardia e Nordest; attenzione particolare a Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, dove i fenomeni saranno più intensi e diffusi con rischio grandinate".

"Mercoledì il fronte scivolerà rapidamente verso Sud determinando una passata di rovesci e temporali soprattutto lungo le adriatiche e sulle regioni meridionali... anche qui i forti contrasti termici tra l’aria calda di questi giorni e l’aria più fredda in arrivo potrà dar luogo a fenomeni localmente violenti. Scarsi invece gli effetti sulle centrali tirreniche, dove anzi avanzeranno dei rasserenamenti a partire dalla Toscana, mentre qualche rovescio potrà attardarsi sul basso Lazio", ha aggiunto Ferrara.