Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Straordinario intervento chirurgico: paralizzato torna a camminare

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Grazie a uno straordinario intervento chirurgico, un 40enne bulgaro, paralizzato dalla vita in giù, è tornato a camminare. L'operazione è stata effettuata da un team di chirurghi polacchi, coadiuvati da studiosi inglesi. L'uomo aveva perso la capacità deambulatoria dopo aver ricevuto una coltellata alla schiena.

In sostanza, il rivoluzionario intervento si è fondato su un trapianto di cellule del sistema olfattivo introdotte nel midollo spinale. Una bella notizia che dà speranze a milioni di persone costrette a vivere su una sedia a rotelle.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Meteo: bel tempo addio, arrivano piogge e freddo

Articolo Successivo

Lilli Gruber torna al timone di "Otto e mezzo" e pubblica "Tempesta"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022