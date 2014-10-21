Straordinario intervento chirurgico: paralizzato torna a camminare

Grazie a uno straordinario intervento chirurgico, un 40enne bulgaro, paralizzato dalla vita in giù, è tornato a camminare. L'operazione è stata effettuata da un team di chirurghi polacchi, coadiuvati da studiosi inglesi. L'uomo aveva perso la capacità deambulatoria dopo aver ricevuto una coltellata alla schiena.

In sostanza, il rivoluzionario intervento si è fondato su un trapianto di cellule del sistema olfattivo introdotte nel midollo spinale. Una bella notizia che dà speranze a milioni di persone costrette a vivere su una sedia a rotelle.