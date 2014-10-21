Lilli Carati è morta: stroncata da tumore al cervello

Lutto nel mondo del cinema. La scorsa notte è morta Lilli Carati, attrice venuta alla ribalta per la sua fisicità ostentata in diversi film 'spinti'. Aveva 58 anni. L'attrice non ha mai saputo sconfiggere i demoni della droga e, alla fine, è stata stroncata da un tremendo tumore al cervello.

Tra le pellicole in cui Lilli Carati, al secolo Ileana Caravati, è stata protagonista ricordiamo "Il corpo della ragassa", "Avere vent'anni" e "Qua la mano". La Carati lavorò assieme ad attori del calibro di Adriano Celentano, Gloria Guida ed Enrico Maria Salerno.

La dipendenza dall'eroina costrinse Lilli a ritirarsi dal mondo del cinema ed entrare in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Le esequie si terranno domani, mercoledì 22 ottobre.