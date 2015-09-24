Home Home Meteo, Maltempo in Versilia: Fulmine Colpisce Alimentatore Convogli

di Redazione 24/09/2015

Il maltempo sta piegando la Versilia. In queste ore si sono verificati non pochi ritardi sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio per un problema determinato da un fulmine che ha preso in pieno un alimentatore dei convogli Secondo le prime indiscrezioni, il fulmine ha colpito un alimentatore che si trova nelle vicinanze della della stazione di Massarosa. Ciò ha mandato letteralmente in tilt la circolazione nella tratta tra Viareggio e Lucca. "I pendolari che da Pistoia raggiungono ogni giorno Firenze sono stati serviti con due treni straordinari allestiti sul momento", recita un comunicato diffuso da Rfi. I problemi, perciò, sono stati notevoli per tutti coloro che dovevano fruire della tratta tra Viareggio a Lucca, in Versilia. Piogge intense e incessanti anche il Lombardia. I binari si sono allagati, ad esempio, tra le stazioni di Albate e Como San Giovanni. La circostanza ha determinato un forte rallentamento, stamane, della circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Chiasso. Non è finita qui. Oggi 12 regioni italiane saranno interessate dal maltempo. Attese forti piogge, grandinate e vento. Secondo il sito www.iLMeteo.it saranno particolarmente interessate dal maltempo regioni come Veneto, Liguria, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Temporali e piogge specialmente sulle Alpi e Prealpi. Previste anche nevicate al di sopra dei 1500 metri.

