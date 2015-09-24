Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Meteo, Maltempo in Versilia: Fulmine Colpisce Alimentatore Convogli

Redazione Avatar

di Redazione

24/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il maltempo sta piegando la Versilia. In queste ore si sono verificati non pochi ritardi sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio per un problema determinato da un fulmine che ha preso in pieno un alimentatore dei convogli

  Secondo le prime indiscrezioni, il fulmine ha colpito un alimentatore che si trova nelle vicinanze della della stazione di Massarosa. Ciò ha mandato letteralmente in tilt la circolazione nella tratta tra Viareggio e Lucca. "I pendolari che da Pistoia raggiungono ogni giorno Firenze sono stati serviti con due treni straordinari allestiti sul momento", recita un comunicato diffuso da Rfi. I problemi, perciò, sono stati notevoli per tutti coloro che dovevano fruire della tratta tra Viareggio a Lucca, in Versilia. Piogge intense e incessanti anche il Lombardia. I binari si sono allagati, ad esempio, tra le stazioni di Albate e Como San Giovanni. La circostanza ha determinato un forte rallentamento, stamane, della circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Chiasso. Non è finita qui. Oggi 12 regioni italiane saranno interessate dal maltempo. Attese forti piogge, grandinate e vento. Secondo il sito www.iLMeteo.it saranno particolarmente interessate dal maltempo regioni come Veneto, Liguria, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Temporali e piogge specialmente sulle Alpi e Prealpi. Previste anche nevicate al di sopra dei 1500 metri.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Grande Fratello: foto e news

Articolo Successivo

ARENA DI VERONA RISTRUTTURATA GRAZIE A CALZEDONIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025