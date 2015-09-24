Home Home ARENA DI VERONA RISTRUTTURATA GRAZIE A CALZEDONIA

di Redazione 24/09/2015

Flavio Tosi, sindaco di Verona, ha recentemente commentato il concorso di idee relativo alla copertura mobile dell'Arena. Ricordiamo che lo studio verrà supportato economicamente dal gruppo Calzedonia "Si discute con grande sfoggio di tuttologia sul nulla perché progetti ancora non esistono e obiettivo del concorso di idee è di farli emergere, se possibile. Lo scopo prioritario è la salvaguardia dell'Arena che con i suoi 2.000 anni è diventato fragile: una copertura mobile per la pioggia le garantirebbe altri 2.000 anni tranquilli", ha detto il primo cittadino di Verona. Tosi ha aggiunto che la copertura mobile dell'Arena di Verona permettere di usare la splendida location anche nelle giornate piovose e quando fa freddo. Attualmente si lavora per la stesura del bando per il concorso internazionale di idee che, una volta ultimato, verrà presentato proprio da Tosi nel corso di una conferenza stampa. Tosi si è congratulato con Calzedonia che ha mostrato di starle a cuore Verona e il suo monumento più celebre, ovvero l'Arena.

