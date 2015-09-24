Grande Fratello: foto e news

Questa sera inzierà su canale 5 il Grande Fratello. A condurlo sarà per il nono anno consecutivo Alessia Marcuzzi, accompagnata da Claudio Amendola e Cristiano Malgioglio che vestiranno i panni di opinionisti. Nei giorni scorsi a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ci ha presentato Mary Falconieri,prima concorrente ufficiale dell’edizione che avrà inizio tra pochissime ore, e altri tre aspiranti gieffini, Roberto Goffredi, Salvatore Paternò e Kevin. Ieri, però, in anteprima, la conduttrice ci ha mostrato un breve video di presentazione di un altro futuro concorrente con una storia alquanto particolare. “Era un ragazzo, ha avuto la vocazione e voleva diventare prete. E’ entrato in convento, ma poi ha deciso di diventare donna… e adesso è Rebecca!“, ha raccontato la D’Urso. Per le novità della casa invece ci sarà il confessionale, dove i concorrenti potranno accomodarsi su un più adeguato divanetto rosso e non la poltrona delle scorse edizioni. La piscina, raggiungibile dal piccolo giardinetto adiacente al salotto, è coperta anche perché il Grande Fratello quest'anno va in onda durante il periodo autunnale. Presente una piccola sauna nel giardino, che ospita anche alcuni macchinari da palestra. All'interno della Casa c'è la vasca idromassaggio. La suite non ci sarà ed al posto del tugurio ci sarà il garage Pavimentazione a scacchiera per la cucina, in ambiente open space con il salotto. Subito dopo la porta rossa, quella dalla quale entrano i concorrenti la spaziosa camera da letto. Ed ecco in anteprima le foto della casa più spiata d'Italia.