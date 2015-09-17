Home Attualità Meteo News: Caldo fino a Venerdì, poi Autunno

Meteo News: Caldo fino a Venerdì, poi Autunno

di Redazione 17/09/2015

Il caldo è tornato a far boccheggiare gli italiani. Non bisogna preoccuparsi, però, visto che venerdì l'afa lascerà l'Italia e, lunedì prossimo, arriverà l'autunno Il grande caldo che, in questi giorni, sta creando problemi all'Emilia Romagna e al Centro-Sud durerà fino a venerdì. Effettivamente si tratta di un caldo anomalo (+10 gradi rispetto alla media). Si pensi che in Puglia e Sicilia, nelle ultime ore, la temperatura ha raggiunto in certe zone i 37 gradi. Fa caldo anche al Nord ma, le temperature sono inferiori a quelle registrate al Sud. A partire da sabato, il caldo inizierà ad 'alzare i tacchi': le temperature saranno più gradevoli. Lunedì prossimo, invece, l'autunno busserà alla porta, portando maltempo e fresco. Le temperature, da lunedì prossimo, scenderanno nettamente almeno stando alle previsioni del Centro Epson Meteo. Oggi, giovedì 17 settembre 2015, sarà il giorno più caldo. Sia in Emilia Romagna che al Centro-Sud, oggi, le temperature lambiranno i 37 gradi. Liguria, Alta Toscana e Nord-Ovest, invece, saranno interessati dal maltempo. Domani, venerdì 18 settembre 2015, al Centro-Sud ci sarà un gran caldo: la giornata sarà, dunque, da mare. Molto probabilmente tante persone sfrutteranno gli ultimi giorni di caldo, al Centro e al Sud Italia per recarsi al mare. Le temperature saranno da 'bollino rosso', nelle prossime ore, in molte città italiane come Benevento (36°C), Pescara (36°C), Napoli (34°C), Palermo (34°C) e Roma (33°C). Temperature più piacevoli, invece, al Nord-Ovest, dove non supereranno i 24-26°C. Conto alla rovescia, dunque, per l'autunno. Il caldo ha i giorni contati. Ce lo dicono gli esperti.

