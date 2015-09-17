Meteo News: Caldo fino a Venerdì, poi Autunno
di Redazione
17/09/2015
Il caldo è tornato a far boccheggiare gli italiani. Non bisogna preoccuparsi, però, visto che venerdì l'afa lascerà l'Italia e, lunedì prossimo, arriverà l'autunnoIl grande caldo che, in questi giorni, sta creando problemi all'Emilia Romagna e al Centro-Sud durerà fino a venerdì. Effettivamente si tratta di un caldo anomalo (+10 gradi rispetto alla media). Si pensi che in Puglia e Sicilia, nelle ultime ore, la temperatura ha raggiunto in certe zone i 37 gradi. Fa caldo anche al Nord ma, le temperature sono inferiori a quelle registrate al Sud. A partire da sabato, il caldo inizierà ad 'alzare i tacchi': le temperature saranno più gradevoli. Lunedì prossimo, invece, l'autunno busserà alla porta, portando maltempo e fresco. Le temperature, da lunedì prossimo, scenderanno nettamente almeno stando alle previsioni del Centro Epson Meteo. Oggi, giovedì 17 settembre 2015, sarà il giorno più caldo. Sia in Emilia Romagna che al Centro-Sud, oggi, le temperature lambiranno i 37 gradi. Liguria, Alta Toscana e Nord-Ovest, invece, saranno interessati dal maltempo. Domani, venerdì 18 settembre 2015, al Centro-Sud ci sarà un gran caldo: la giornata sarà, dunque, da mare. Molto probabilmente tante persone sfrutteranno gli ultimi giorni di caldo, al Centro e al Sud Italia per recarsi al mare. Le temperature saranno da 'bollino rosso', nelle prossime ore, in molte città italiane come Benevento (36°C), Pescara (36°C), Napoli (34°C), Palermo (34°C) e Roma (33°C). Temperature più piacevoli, invece, al Nord-Ovest, dove non supereranno i 24-26°C. Conto alla rovescia, dunque, per l'autunno. Il caldo ha i giorni contati. Ce lo dicono gli esperti.
