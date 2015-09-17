Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Meteo News: Caldo fino a Venerdì, poi Autunno

Redazione Avatar

di Redazione

17/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il caldo è tornato a far boccheggiare gli italiani. Non bisogna preoccuparsi, però, visto che venerdì l'afa lascerà l'Italia e, lunedì prossimo, arriverà l'autunno

  Il grande caldo che, in questi giorni, sta creando problemi all'Emilia Romagna e al Centro-Sud durerà fino a venerdì. Effettivamente si tratta di un caldo anomalo (+10 gradi rispetto alla media). Si pensi che in Puglia e Sicilia, nelle ultime ore, la temperatura ha raggiunto in certe zone i 37 gradi. Fa caldo anche al Nord ma, le temperature sono inferiori a quelle registrate al Sud. A partire da sabato, il caldo inizierà ad 'alzare i tacchi': le temperature saranno più gradevoli. Lunedì prossimo, invece, l'autunno busserà alla porta, portando maltempo e fresco. Le temperature, da lunedì prossimo, scenderanno nettamente almeno stando alle previsioni del Centro Epson Meteo. Oggi, giovedì 17 settembre 2015, sarà il giorno più caldo. Sia in Emilia Romagna che al Centro-Sud, oggi, le temperature lambiranno i 37 gradi. Liguria, Alta Toscana e Nord-Ovest, invece, saranno interessati dal maltempo. Domani, venerdì 18 settembre 2015, al Centro-Sud ci sarà un gran caldo: la giornata sarà, dunque, da mare. Molto probabilmente tante persone sfrutteranno gli ultimi giorni di caldo, al Centro e al Sud Italia per recarsi al mare. Le temperature saranno da 'bollino rosso', nelle prossime ore, in molte città italiane come Benevento (36°C), Pescara (36°C), Napoli (34°C), Palermo (34°C) e Roma (33°C). Temperature più piacevoli, invece, al Nord-Ovest, dove non supereranno i 24-26°C. Conto alla rovescia, dunque, per l'autunno. Il caldo ha i giorni contati. Ce lo dicono gli esperti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ROLLING STONES: NUOVO ALBUM IN ARRIVO? "PIANI PRECISI"

Articolo Successivo

LADY GAGA SUPERSEXY ALLA NEW YORK FASHION WEEK

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025