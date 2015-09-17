Home Musica ROLLING STONES: NUOVO ALBUM IN ARRIVO? "PIANI PRECISI"

di Redazione 17/09/2015

Sta per arrivare un nuovo disco dei Rolling Stones? Sì, almeno stando alle recenti parole proferite dal chitarrista Keith Richards Parlando del prossimo disco dei Rolling Stones, Richards ha asserito che i Rolling Stones hanno fatto "piani precisi" in merito all'incisione. Durante un'intervista alla HeartRadio, il chitarrista delle 'pietre rotolanti' ha dichiarato che Mick Jagger e compagni hanno discusso su un nuovo disco di inediti. "Un nuovo album sembra più vicino: non so dove, non so quando ma abbiamo fatto una chiacchierata. Dobbiamo farlo nel giusto studio. Giusto? Va bene, ragazzi, questo è l'accordo", ha affermato Keith Richards durante l'intervista. La celebre band, invece, non ha rilasciato ancora commenti in merito. I Rolling Stones non fanno uscire un album di inediti dal 2005, quando lanciarono "A Bigger Bang". Non si sa ancora quando la band inizierà a registrare un nuovo disco. Sul sito rollingstones.com si legge che Richards ipotizza l'uscita del nuovo album "dopo il tour sudamericano di febbraio"; tuttavia l'artista non esclude che lui e i suoi compagni possano entrare nello studio di registrazione anche prima di Natale. All'inizio di quest'anno, il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger aveva fatto riferimento a un nuovo album, senza però fornire molte informazioni in merito. L'artista si limitò a dire: "Sarebbe bello e ho nuove canzoni che ho scritto nell'ultimo paio di anni". Ora è arrivato il momento di inserire gli inediti in un nuovo capolavoro? I fan dei Rolling Stones non aspettano altro: sono ormai 10 anni che la band non pubblica un album di inediti. C'è fame di pezzi nuovi della celebre band inglese. Chissà se Jagger e compagni soddisferanno veramente i fan?

