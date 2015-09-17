Loading...

LADY GAGA SUPERSEXY ALLA NEW YORK FASHION WEEK

17/09/2015

Lady Gaga ha stupito ancora una volta col suo look, spesso originale e al limite della decenza. Miss Germanotta era veramente supersexy durante la New York Fashion Week

  I fan di Lady Gaga sanno bene quanto alla popstar piaccia sorprendere e provocare, presentandosi in pubblico con vestiti eccentrici. Miss Germanotta lo ha fatto nuovamente alla New York Fashion Week, lasciando di stucco tutti i presenti con una scollatura ombelicale da urlo. L'artista indossava un pantalone nero, classico, e una camicetta che lasciava intravedere il seno. Tutte le persone presenti alla New York Fashion Week non hanno fatto che guardare Lady Gaga. Del resto, con quel look non si poteva fare altrimenti; soprattutto gli uomini non sono riusciti a scollare gli occhi da Miss Germanotta. Lady Gaga ha fatto nuovamente centro a New York, tutti hanno parlato di lei e del suo stile. A catturare l'attenzione del pubblico e dei fotografi non è stata solamente la scollatura da capogiro, ma anche le calze a rete non molto consone al tipo di evento. Miss Germanotta sorprende sempre e ovunque. E' proprio questo carattere che la differenzia dalle colleghe, oltre che, ovviamente, alla voce. Alla sfilata di Brandon Maxwell, a New York, Lady Gaga ha fatto incetta di flash. Era quello che voleva e ci è riuscita grazie all'extreme cleavage, ovvero alla scollatura estrema. Il look total black ha reso, poi, ancor più affascinante la popstar, che ha mandato in visibilio i presenti e i fotografi, che hanno 'lottato' per assicurarsi gli scatti migliori. Lady Gaga è arrivata alla New York Fashion Week assieme all'amico Nicola Formichetti, direttore artistico di Diesel.
