Michael Jackson voleva sposare l'11enne Emma Watson
di Redazione
18/07/2016
Conrad Murray condannato dopo morte di Michael JacksonI fan di Michael Jackson non avranno accolto decisamente bene la notizia contenuta nella biografia non autorizzata sulla celebre popstar. Conrad Murray, del resto, è diventato un personaggio detestato dai fan di Jackson. Il medico infatti è stato condannato a 4 anni di reclusione per omicidio colposo: secondo i giudici americani avrebbe somministrato al 're del pop' i medicinali che, successivamente, lo fecero morire. Il volume "This It It" narra gli ultimi momenti della vita di Michael Jackson ma anche alcuni suoi pallini, come quello per i minorenni e adolescenti. Sembra infatti che il noto cantautore si fosse invaghito di Emma Watson, l'Hermione di "Harry Potter", quando aveva solo 11 anni. Michael rimase attratto dalla ragazzina proprio quando vide tale film. Chissà se le rivelazioni di Conrad Murray sono vere o si tratta solo di fandonie per vendere e fare business? Chi lo sa? Nel libro si legge riguardo all'infatuazione di Michael per Emma Watson:
"Michael avrebbe voluto che l'accompagnassi a fare visita al padre e a pianificare il matrimonio in occasione dei concerti a Londra. L'autore della biografia "This Is It" sostiene che Emma Watson non fu la prima ragazzina di cui Michael Jackson s'invaghì. Precedentemente, a quanto pare, il re del pop s'infatuò della figlia 12enne del suo amico Mark Lester. Chiaramente, le rivelazioni del dottor Murray non possono essere smentite né confermate, visto che il diretto interessato è passato a miglior vita. Vero è che sono tanti le voci sulla presunta pedofilia di Jackson.
Re del pop s'infatuò anche della figlia di un amicoNon dimentichiamo che, quando era in vita, Michael Jackson venne accusato di pedofilia e dovette anche sostenere un processo che gli portò via un mucchio di denaro. Nella biografia di Murray si legge che Michael s'infatuò della figlia del suo amico Mark Lester, Harriet, quando lei aveva solo 5 anni. L'artista era sempre vicino, nonché molto premuroso con la ragazzina che avrebbe voluto sposare il prima possibile. Un intero capitolo del volume del medico di Michael Jackson documenta l'ossessione nauseante dell'artista per le ragazze molto giovani:
"Ero preoccupato che Harriet fosse troppo giovane per sposarsi nella maggior parte delle nazioni del mondo. Quando chiesi a Michael quanti anni avesse, lui mi rispose che non era sicuro, ritenendo però che la ragazzina potesse avere 12 anni... Ero sicuro che un matrimonio del genere sarebbe stato considerato uno stupro in America e in Inghilterra".Murray sottolinea nel libro che Michael Jackson gli chiese di non rivelare a nessuno la sua intenzione di sposare la piccola Harriet. La notizia, secondo lui, sarebbe stata diffusa solo al momento giusto. Ecco, il dottore ha deciso di renderla nota adesso, quando Michael Jackson non c'è più e quindi non può smentirlo.
Assolto dalle accuse di pedofiliaIl 're del pop' ha sempre confutato tutte le voci relative ai suoi presunti abusi sessuali sui minori. Le famiglie di alcuni ragazzi che affermarono di essere stati violentati dall'artista nel suo celebre ranch Neverland, in California, vennero risarcite con oltre 2 milioni di dollari. Nel 2005 Michael Jackson è stato assolto dai giudici dalle accuse di pedofilia. I fan, dopo il verdetto di assoluzione, rilasciarono delle colombe bianche. Non finisce qui. Conrad Murray ha scritto che Michael Jackson gli rivelò l'intenzione di ricorrere all'inseminazione artificiale per avere figli. Effettivamente, grazie a una madre surrogata, il cantante di "Billie Jean" ha avuto due figli, Michael Junior e Paris.
Sagoma di cartone ritraente Emma Watson in casaRiguardo al pallino di Michael Jackson per Emma Watson, Murray ha sottolineato che il cantautore americano aveva una sagoma di cartone ritraente la giovane attrice nel suo sontuoso appartamento di Los Angeles. Pare che Michael pagasse 60.000 dollari al mese di affitto per tale casa. Il libro "This Is It" uscirà domani nelle librerie. Conrad Murray ha spiegato che ha voluto far uscire tale biografia per raccontare verità che nessuno, o pochi, sanno riguardo alla vita di Michael Jackson, straordinario cantautore morto nel 2009 a causa dell'assunzione di una dose letale di Propofol, un forte anestetico.
Articolo Precedente
Savona, albanese ruba denaro e cellulare: gip lo rimette in libertà
Articolo Successivo
Bill Skarsgård sarà IT, Ecco La Prima Immagine Ufficiale Del Remake
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023