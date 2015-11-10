Home Home Milano: Basta Mozziconi Sigarette per Terra! Arriva 'Cenerino'

di Redazione 10/11/2015

Milano ha iniziato la sua crociata contro i mozziconi di sigarette. Una lotta sacrosanta, visto che nel capoluogo lombardo, ogni giorno, 1,25 milioni di mozziconi vengono gettati per terra Per combattere la piaga dei mozziconi è stata promossa la campagna "Milano è così", che prevede l'installazione di 3.000 'Cenerino' all'esterno di ristoranti e bar. 'Cenerino' è un posacenere prodotto solamente con materiali riciclati. La nuova campagna contro i mozziconi di sigarette, che vede 'Cenerino' protagonista, è stata presentata a Palazzo Marino da Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità e all'Ambiente, e dagli ideatori dell'iniziativa, ossia Mauro De Cillis, responsabile operativo di Amsa - Gruppo A2A, e Piercarlo Alessiani, presidente e CEO di JTI Italia. Lo scopo della campagna "Milano è così" non è solamente quello di far riflettere i milanesi sul fatto che, ogni giorno, vengono gettati per terra moltissimi mozziconi di sigaretta ma anche spingere i fumatori a comportarsi in modo responsabile, gettando quindi i mozziconi negli appositi posacenere. Insomma, si vuole rendere Milano una città più accogliente e pulita. De Cillis ha ricordato che quello dei mozziconi per terra non è un problema da accantonare, ma va affrontato subito in quanto "in natura un mozzicone di sigaretta impiega fino a 5 anni per deteriorarsi completamente...".

