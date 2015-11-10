Loading...

"Loro Chi?", Edoardo Leo Truffato da Marco Giallini: Ottima Commedia

10/11/2015

TITOLO

Arriva nelle sale italiane "Loro chi?", pellicola incentrata sul rapporto tra truffatori e truffati. Straordinari Marco Giallini ed Edoardo Leo, rispettivamente il truffatore e il truffato

  "Il personaggio di David vuole una vita libera, creativa, ed è su questo che fa perno il personaggio di Marcello", ha dichiarato Fabio Bonifacci, che ha curato la sceneggiatura di "Loro chi?". Edoardo Leo ha detto, riguardo alla capacità di un bravo attore di sapersi trasformare sul set: "A parte le estenuanti sedute di trucco, dietro le quali c'è un lungo e grande lavoro, io ci credo molto nella performance. Questa cultura la stavamo perdendo, sono sempre meno le storie che richiedono all'attore una trasformazione. Non è facile trovare attori che non hanno paura di ingoffirsi, di ingobbirsi, di trasformarsi, anche senza avvicinarsi troppo a 'I mostri' con Gassman e Tognazzi". Leo ha detto di essersi trovato molto bene con Giallini sul set e gli piacere se venisse girato un sequel di "Loro chi?": "L'arte dell'inganno la esercitiamo tutti i giorni. Io ho la tentazione di dire ai bambini che Babbo Natale non esiste, ma perché farlo? E' una cattiveria inutile".  
