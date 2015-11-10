Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Obesità Infantile, Contrastarla con You: Robot Ideato da Studenti Italiani

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un gruppo di studenti dell'Università Federico II di Napoli ha ideato 'You', un piccolo robot che aiuta i più piccoli a tenersi in forma. Il robottino, insomma, permette di contrastare il sovrappeso e l'obesità infantile

  Il robot 'You' ruota attorno a un braccialetto che monitora il metabolismo dei bimbi e l'esercizio fisico svolto. Se un bambino, ad esempio, mangia molto, 'You' dice frasi del tipo "Mi sento gonfio" oppure "Ho mangiato tanto". Parlando di 'You', gli ideatori hanno detto: "Il prototipo non intende semplicemente educare il bambino ad abitudini alimentari corrette, ma aiuta il piccolo ad autoregolarsi, stimolando il riconoscimento delle sensazioni di sazietà e di fame".  Il funzionamento del sistema è alquanto semplice: il minore comunica, mediante un'app, gli alimenti consumati e il robot reagirà in modo diverso, con parole o espressioni. Se 'You' appura che il piccolo ha mangiato correttamente ed ha svolto attività sportiva lo premierà con punti e premi. Una bella invenzione di un gruppo di giovani universitari italiani per contrastare l'obesità infantile che, purtroppo, in Italia sta dilagando. Ricordiamo che un bimbo obeso ha elevate probabilità di diventare un adulto obeso.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Dimagrimento Record: 90 Kg in 18 Mesi, la Storia di Cheryl

Articolo Successivo

Milano: Basta Mozziconi Sigarette per Terra! Arriva 'Cenerino'

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022