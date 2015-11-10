Home Salute Obesità Infantile, Contrastarla con You: Robot Ideato da Studenti Italiani

Obesità Infantile, Contrastarla con You: Robot Ideato da Studenti Italiani

di Redazione 10/11/2015

Un gruppo di studenti dell'Università Federico II di Napoli ha ideato 'You', un piccolo robot che aiuta i più piccoli a tenersi in forma. Il robottino, insomma, permette di contrastare il sovrappeso e l'obesità infantile Il robot 'You' ruota attorno a un braccialetto che monitora il metabolismo dei bimbi e l'esercizio fisico svolto. Se un bambino, ad esempio, mangia molto, 'You' dice frasi del tipo "Mi sento gonfio" oppure "Ho mangiato tanto". Parlando di 'You', gli ideatori hanno detto: "Il prototipo non intende semplicemente educare il bambino ad abitudini alimentari corrette, ma aiuta il piccolo ad autoregolarsi, stimolando il riconoscimento delle sensazioni di sazietà e di fame". Il funzionamento del sistema è alquanto semplice: il minore comunica, mediante un'app, gli alimenti consumati e il robot reagirà in modo diverso, con parole o espressioni. Se 'You' appura che il piccolo ha mangiato correttamente ed ha svolto attività sportiva lo premierà con punti e premi. Una bella invenzione di un gruppo di giovani universitari italiani per contrastare l'obesità infantile che, purtroppo, in Italia sta dilagando. Ricordiamo che un bimbo obeso ha elevate probabilità di diventare un adulto obeso.

