Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Milano, campo di grano tra i grattacieli: Wheatfield appassiona

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Agnes Denes, nota artista, ha accolto la richiesta di realizzare Wheatfield anche a Milano, nella zona di Porta Nuova. Cos'è Wheatfield? Un campo di grano che venne realizzato anche a New York nel 1982.

Il campo di grano ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della coltivazione e sulle sue varie fasi. Nel centro del capoluogo lombardo, tra i grattacieli, è stata seminata a grano un'area di 50.000 mq.

Ogni giorno si può osservare la maturazione del grano, a Milano. La semina è avvenuta un mese fa circa, ed ora è terminata la germinazione. Una bella iniziativa in occasione dell'Expo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pescara, 'Falco' entra in tribunale con pistola: nessuno lo nota

Articolo Successivo

Gp di Cina, Mercedes imbattibili: Hamilton conquista podio

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025