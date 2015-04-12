Milano, campo di grano tra i grattacieli: Wheatfield appassiona
di Redazione
12/04/2015
Agnes Denes, nota artista, ha accolto la richiesta di realizzare Wheatfield anche a Milano, nella zona di Porta Nuova. Cos'è Wheatfield? Un campo di grano che venne realizzato anche a New York nel 1982.
Il campo di grano ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della coltivazione e sulle sue varie fasi. Nel centro del capoluogo lombardo, tra i grattacieli, è stata seminata a grano un'area di 50.000 mq.
Ogni giorno si può osservare la maturazione del grano, a Milano. La semina è avvenuta un mese fa circa, ed ora è terminata la germinazione. Una bella iniziativa in occasione dell'Expo.
Redazione