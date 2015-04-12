Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Gp di Cina, Mercedes imbattibili: Hamilton conquista podio

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Mercedes imbattibili nel Gp di Cina. Hamilton ha conquistato il podio; il suo compagno di squadra Rosberg, invece, si è dovuto accontentare del secondo posto.

I ferraristi Sebastian Vettel e Raikkonen hanno ottenuto rispettivamente il terzo e il quarto posto. Felipe Massa, con la sua Williams, ha conquistato il quinto posto, davanti a Bottas e Grosjean.

La Ferrari deve ancora migliorarsi per ostacolare le 'frecce d'argento'.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Milano, campo di grano tra i grattacieli: Wheatfield appassiona

Articolo Successivo

Dopo 4 mesi di coma si sveglia e scopre di essere diventata mamma

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016