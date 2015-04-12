Gp di Cina, Mercedes imbattibili: Hamilton conquista podio
di Redazione
12/04/2015
Mercedes imbattibili nel Gp di Cina. Hamilton ha conquistato il podio; il suo compagno di squadra Rosberg, invece, si è dovuto accontentare del secondo posto.
I ferraristi Sebastian Vettel e Raikkonen hanno ottenuto rispettivamente il terzo e il quarto posto. Felipe Massa, con la sua Williams, ha conquistato il quinto posto, davanti a Bottas e Grosjean.
La Ferrari deve ancora migliorarsi per ostacolare le 'frecce d'argento'.
Redazione
