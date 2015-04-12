Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pescara, 'Falco' entra in tribunale con pistola: nessuno lo nota

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ha voluto semplicemente dimostrare, dopo il tremendo episodio avvenuto negli scorsi giorni nel tribunale di Milano, che la sicurezza in luoghi importanti, in Italia, è pressoché inesistente.

Il protagonista di questa storia è Mario Ferri, meglio noto come 'Falco', che è entrato indisturbato con una pistola a salve nel tribunale di Pescara. Nessuno si è accorto di lui. Tutto è stato ripreso col cellulare. L'uomo è stato arrestato per evasione, visto che era ai domiciliari.

"Zero metal detector" ha scritto 'Falco' su Facebook, postando foto e video della sua impreso. Ora dovrà rispondere di procurato allarme ed evasione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gigi D'Alessio rischia condanna: offese ed aggredì fotografi

Articolo Successivo

Milano, campo di grano tra i grattacieli: Wheatfield appassiona

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016