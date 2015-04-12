Pescara, 'Falco' entra in tribunale con pistola: nessuno lo nota
12/04/2015
Ha voluto semplicemente dimostrare, dopo il tremendo episodio avvenuto negli scorsi giorni nel tribunale di Milano, che la sicurezza in luoghi importanti, in Italia, è pressoché inesistente.
Il protagonista di questa storia è Mario Ferri, meglio noto come 'Falco', che è entrato indisturbato con una pistola a salve nel tribunale di Pescara. Nessuno si è accorto di lui. Tutto è stato ripreso col cellulare. L'uomo è stato arrestato per evasione, visto che era ai domiciliari.
"Zero metal detector" ha scritto 'Falco' su Facebook, postando foto e video della sua impreso. Ora dovrà rispondere di procurato allarme ed evasione.
