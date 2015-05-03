Francesca Cipriani diventa cantante con “Milonga Nueva”

Francesca Cipriani, la Pupa per eccellenza dell'italica tv, sta per entrare nel campo della musica, con il suo primo singolo, con aspirazioni da tormentone estivo: “Milonga Nueva”.

Giusto un'estate fa la ex Pupa, postava sul profilo Twitter ufficiale, foto che la ritraevano in studio di registrazione, ma oggi, 365 giorni dopo, sembra che ci siamo davvero: l'ex gieffina, ultimamente ospite di punta del “Grand Hotel Chiambretti” su Canale 5, sta infatti annunciando ad urbi et orbi l'uscita della sua prima fatica discografica tramite social, con foto dal set del videoclip in compagnia di Barby, un chihuahua bianco.

Ma non solo! Su Facebook infatti, Francesca ha postato un breve video in spiaggia, ove, la si sente canticchiare parte del ritornello di Milonga Nuova: “blu è il cielo dentro la mia testa, ho i piedi nella sabbia rosa”.

Per il resto però, pare bisogna attendere ancora un pochino … non resta quindi che restare sintonizzati via social sui pofili della Cipriani!

Michela Galli