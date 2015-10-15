Home Cronaca Milano, Studente Cade da Sesto Piano Hotel Camplus Living Turro: Morto Come Maurantonio

di Redazione 15/10/2015

Mistero all'Hotel Camplus Living Turro, a Milano, dove stamane un 17enne è caduto dal sesto piano ed è morto. Ancora un decesso di un ragazzo in gita scolastica Il ragazzo frequentava il liceo Enrico Fermi di Cecina (Livorno) ed era arrivato nel capoluogo lombardo coi suoi compagni di classe per visitare Expo. I poliziotti sono subito accorsi sul posto dopo la segnalazione. Il giovane, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe molto all'istante, poiché ha fatto un volo enorme prima di arrivare a terra. Gli inquirenti, per ora, non escludono nessuna ipotesi. Sul posto anche il personale del 118, giunto con due ambulanze. L'episodio fa venire in mente quello avvenuto qualche mese fa, sempre in un hotel milanese, quando perse la vita Domenico Maurantonio, anche lui caduto nel vuoto da un'altezza considerevole. I genitori del ragazzo morto stamane sono già stati avvisati dalle forze dell'ordine: possiamo comprendere il loro pessimo stato emotivo. Il 118 ha reso noto di aver ricevuto la segnalazione della Polizia stamane alle 5.39. Gli operatori sanitari hanno tentato, invano, di rianimare il giovane. Niente da fare, il 17enne era morto sul colpo. Una nuova tragedia avvenuta in quello che dovrebbe essere un momento splendido e sereno per un liceale, ovvero la gita scolastica. Milano viene alla ribalta, a distanza di poco tempo tempo dalla morte del giovane Maurantonio, ancora una volta per un episodio tragico e misterioso. I poliziotti milanesi hanno reso noto che proprio oggi la vittima e i suoi compagni di scuola avrebbero dovuto visitare Expo. Il corpo esanime dello studente è stato rinvenuto stamane, alle 5, da un vigilante che aveva appena iniziato il turno. Gli agenti hanno già iniziato ad indagare sull'episodio per capire il motivo del dramma. Non sarà facile, così come non è lo stato anche nel caso della morte di Domenico Maurantonio. Quest'ultimo, lo ricordiamo, viveva a Padova ed era arrivato a Milano coi suoi compagni.

