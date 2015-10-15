Home Home Daniel Craig Molla James Bond: "Piuttosto mi Taglierei le Vene"

Daniel Craig Molla James Bond: "Piuttosto mi Taglierei le Vene"

15/10/2015

A Daniel Craig è piaciuto molto interpretare l'agente 007 ma probabilmente non lo vedremo più vestire tali panni. "Prima mi taglio le vene", ha risposto l'attore alla domanda se interpreterà ancora una volta la parte di James Bond "Daniel, interpreterebbe ancora una volta la parte di James Bond?", è stato chiesto recentemente all'attore 47enne. La risposta è stata tutt'altro che scontata: "Piuttosto mi taglierei le vene". Insomma, prepariamoci a un altro personaggio nei panni di James Bond. Craig, a quanto pare, vuole scrollarsi di dosso il ruolo di agente segreto e dedicarsi ad altri progetti. E' talmente nauseato dalla saga di 007 che non vuole neanche sapere chi prenderà il suo posto: "Non me ne frega niente. Buona fortuna a chi lo interpreterà". Daniel, dunque, rinuncia a una parte che tutti vorrebbero interpretare perché vuole fare altro. Durante un'intervista ha spiegato: "Abbiamo finito Spectre e tutto quello che voglio fare ora è voltare pagina". Al fianco di Daniel, nella pellicola girata in Messico, a Londra e a Roma, anche la splendida attrice italiana Monica Bellucci. Tutti quelli che avevano apprezzato Craig nel ruolo di agente 007 devono rassegnarsi: l'attore non vuole più interpretare tale parte. Daniel lo ha ribadito anche in occasione di un'intervista a Time Out Magazine, sottolineando che ha deciso di dire addio alla celebre saga anche se gli ha permesso di guadagnare molti soldi. Pare che Daniel abbia deciso di prendersi una pausa dal mondo del cinema. Lo scorso agosto ha detto: "Ho una vita, e finora l'ho vissuta alla grande. Riconosco di essere fortunato ma se un giorno, recandomi a un pub qualcuno dirà 'Oh, c'è Daniel Craig', lasciandomi poi in pace, sarà decisamente positivo". Insomma, Craig vuole pace e serenità: è probabile che abbandoni, perciò, ruoli di 'alto profilo'. Certo non sarà facile vedere Daniel Craig in ruoli diversi da quello di agente segreto. Dovremo abituarci.

