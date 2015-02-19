Milano, trascrizioni nozze gay verranno cancellate: prefetto nomina commissario

Il prefetto di Milano provvederà a cancellare le trascrizioni dei 13 matrimoni omosessuali celebrati all'estero e poi trascritti dal primo cittadino di Milano, Giuliano Pisapia. Paolo Tronca ha già designato un commissario per la cancellazione. Gli interessati sono già stati avvertiti con una missiva.

Ricordiamo che, qualche tempo fa, il prefetto aveva chiesto, invano, al sindaco di Milano di cancellare le trascrizioni. Il centrodestra apprezza la decisione del prefetto di Milano. De Corato (Fdi) ha detto: "Meglio tardi che mai... a Udine questo passo era stato fatto a fine ottobre 2014, mentre da noi è stato perso un sacco di tempo". Matteo Forte (Polo milanesi - Ppi), invece, ha dichiarato: "Si possono condurre le battaglie ma non gli arbitrii e quello di Pisapia è stato un arbitrio, ancor più grave perché compiuto da una persona del suo calibro, che dovrebbe intendersene di leggii e regolamenti".