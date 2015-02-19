Claudio Bisio, prof lasciato dalla fidanzata in "Ma che bella sorpresa"

Claudio Bisio veste i panni di un professore che vive a Napoli in "Ma che bella sorpresa", film che approderà a breve nelle sale italiane. Nel cast anche Renato Pozzetto e Frank Matano.

Bisio viene lasciato dalla fidanzata e cade nel tunnel della depressione. Lo aiuterà un suo ex allievo (Matano) a 'riassaporare' il buon gusto della vita. Visto il cast stellare, le risate sono assicurate.

"Ma che bella sorpresa" uscirà nelle sale italiane il prossimo 11 marzo. Nel film ci sono 3 generazioni di comici (Pozzetto, Bisio e Matano) che sicuramente faranno ridere a crepapelle gli spettatori. L'ex allievo Matano farà una sorpresa all'insegnante Bisio, facendo scendere a Napoli i genitori che vivono a Milano. La pellicola è diretta da Alessandro Genovesi.