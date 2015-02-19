Isis fa tremare Italia: "Stiamo arrivando a Roma", post inquietante su Twitter
di Redazione
19/02/2015
L'Isis fa tremare Roma mediante Twitter. "Stiamo arrivando a Roma", recita un hashtag pubblicato sul social network dei cinguettii dai miliziani dello Stato islamico.
Ad intimorire, inoltre, sono alcune foto che ritraggono gli jihadisti a bordo di mezzi armati. Intanto, in Libia cresce la preoccupazione. Lo Stato islamico si è impossessato di diverse zone, dove sventolano già le bandiere nere dell'Isis. L'allerta è massima anche in Italia dopo che alcuni 007 hanno riferito che a Sirte diversi aerei sarebbero pronti a partire per un raid contro il Belpaese.
