Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Isis fa tremare Italia: "Stiamo arrivando a Roma", post inquietante su Twitter

Redazione Avatar

di Redazione

19/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'Isis fa tremare Roma mediante Twitter. "Stiamo arrivando a Roma", recita un hashtag pubblicato sul social network dei cinguettii dai miliziani dello Stato islamico.

Ad intimorire, inoltre, sono alcune foto che ritraggono gli jihadisti a bordo di mezzi armati. Intanto, in Libia cresce la preoccupazione. Lo Stato islamico si è impossessato di diverse zone, dove sventolano già le bandiere nere dell'Isis. L'allerta è massima anche in Italia dopo che alcuni 007 hanno riferito che a Sirte diversi aerei sarebbero pronti a partire per un raid contro il Belpaese.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tradire partner: abitudine dei thailandesi, britannici fedelissimi

Articolo Successivo

Milano, trascrizioni nozze gay verranno cancellate: prefetto nomina commissario

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016