Isis fa tremare Italia: "Stiamo arrivando a Roma", post inquietante su Twitter

L'Isis fa tremare Roma mediante Twitter. "Stiamo arrivando a Roma", recita un hashtag pubblicato sul social network dei cinguettii dai miliziani dello Stato islamico.

Ad intimorire, inoltre, sono alcune foto che ritraggono gli jihadisti a bordo di mezzi armati. Intanto, in Libia cresce la preoccupazione. Lo Stato islamico si è impossessato di diverse zone, dove sventolano già le bandiere nere dell'Isis. L'allerta è massima anche in Italia dopo che alcuni 007 hanno riferito che a Sirte diversi aerei sarebbero pronti a partire per un raid contro il Belpaese.