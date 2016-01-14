Miriam Leone e Geppi Cucciari conduttrici "Le Iene"? Ipotesi Fabio Volo
di Redazione
14/01/2016
Ilary Blasi sta aspettando il suo terzo figlio, quindi dovrà essere sostituita alla conduzione de "Le Iene". Chi prenderà il suo posto? Le papabili, finora, sono Miriam Leone e Geppi CucciariL'arrivo di Miriam e Geppi a "Le Iene", programma condotto per 8 anni da Ilary Blasi, è quasi certo anche se manca ancora l'ufficialità. La notizia è apparsa nelle ultime ore su numerosi e magazine e siti di gossip. Delle prossime conduttrici de "Le Iene" ne ha parlato anche "Chi", rotocalco diretto da Alfonso Signorini. Tempo fa si era parlato di un possibile approdo a "Le Iene" dell'attrice Cristiana Capotondi. L'eventualità, ora, è recondita visto che Cristiana dovrà condurre, sempre su Italia 1, "Flight 920", un reality show che presenta similitudini a "Pechino Express". Naufragata anche l'ipotesi Frank Matano, poiché quest'ultimo dovrà condurre la prossima edizione, su Sky, di Italia's Got Talent. E'probabile, dunque, che "Le Iene" verrà condotto da Geppi Cucciari e Miriam Leone, due donne valide ed esperte, ed è probabile che verranno affiancate da un uomo (si vocifera dell'avvento di Fabio Volo e Pif). La 30enne Miriam Leone, ex Miss Italia, si dedicata da tempo alla recitazione ma un programma come "Le Iene" le fa gola certamente, visto che è uno dei più seguiti in tv. Geppi Cucciari, invece, non ha bisogno di presentazioni: personaggio poliedrico e grande mattatrice della tv non teme nessuna sfida, neanche quella di condurre un cult come "Le Iene". Leone e Cucciari, dunque, presenteranno la prossima edizione de "Le Iene"? Sembra proprio di sì, ed è probabile che vengano affiancate da un uomo, o forse due, magari Fabio Volo e Pif. Non ci resta che attendere. Certo, sarebbe proprio una bella quaterna quella formata da Geppi, Miriam, Pif e Volo! Sia Fabio Volo che Pif hanno sottolineato durante recenti interviste che accetterebbero la proposta di Parenti solo gli venisse offerta la conduzione. Ci sarà una conduzione a 4, dunque, a "Le Iene"?
