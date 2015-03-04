Modella israeliana Shlomit Malka posa per Intimissimi: fascino e brio

Shlomit Malka, modella israeliana, sarà la testimonial della nuova collezione di lingerie di Intimissimi. La ragazza è nata e vissuta e Tel Aviv, città che ama tantissimo.

Ora Shlomit ha deciso di togliersi la divisa da caporale dell'esercito, mettendosi a disposizione dei fotografi, che hanno realizzato un servizio fotografico eccezionale per Intimissimi.

Il noto brand di lingerie ha scoperto Shlomit grazie alle varie foto pubblicate sui social network. Intimissimi ha scelto la top model israeliana per il suo fascino irresistibile e la sua giovinezza.