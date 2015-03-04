Bacoli: lotto di mitili infettato da epatite A e Norovirus, allerta
di Redazione
04/03/2015
Il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme relativo a uno stock di mitili prodotti a Bacoli, in provincia di Napoli, in quanto infettato dal virus dell'epatite A e il Norovirus.
I mitili in questione derivano dallo stabilimento IRSVEM, ed hanno il seguente numero di riconoscimento: CE IT 2 CDM. Chiunque sia in possesso di tali mitili deve subito allertare le autorità.
La Regione Campania ha fatto sapere che vengano ritirati al più presto dal commercio tutte le partite contaminate per tutelare la salute dei cittadini.
Articolo Precedente
Robot aiuterà anziani con lieve deficit cognitivo: progetto "Ramcip" al via
Articolo Successivo
Modella israeliana Shlomit Malka posa per Intimissimi: fascino e brio
Redazione