Udito in pericolo con cuffie per ascoltare musica: Oms mette in guardia

Meglio non ascoltare troppo la musica con le cuffiette perché così facendo si va incontro alla ipoacusia o, peggio ancora, alla perdita dell'udito. Lo ha rammentato l'Oms in occasione della Giornata mondiale dell'udito.

Un miliardo di adolescenti e ragazzi, al mondo, rischiano di perdere l'udito per l'utilizzo inappropriato delle cuffie per ascoltare la musica e per l'esposizione al rumore i locali come discoteche e pub. L'Oms consiglia ai giovani di limitare l'uso delle cuffie e ridurre, possibilmente, il volume.

Il fragore, infatti, può lesionare le cellule nervose dell'orecchio interno che, se sollecitate troppo, possono annullarsi.