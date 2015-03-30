Eric Clapton compie 70 anni: chitarrista eccelso e celebre

Tanti auguri al grande musicista Eric Clapton, che oggi spegne 70 candeline. L'artista ha suonato in diverse band e ci ha regalato pezzo indimenticabili.

Clapton è soprannominato "Slowhand" e "God" ed è sicuramente uno dei chitarristi più bravi e celebri al mondo. Nel corso di un'intervista rilasciata un anno fa, Eric ha affermato di non riuscire più a sopportare i ritmi snervanti dei tour e i viaggi: "Ci sono un sacco di cose che vorrei ancora fare, ma sto pensando anche alla pensione. Penso di potermi permettere ancora di registrare ma non voglio diventare imbarazzante sul palco, la mia vera battaglia sono i viaggi se potessi solo suonare nei paraggi, potrei anche andare avanti".