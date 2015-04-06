Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Modello 730: incertezza su compilazione online? C'è manuale esplicativo

Redazione Avatar

di Redazione

06/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Si sta parlando molto, negli ultimi tempi, della compilazione online del Modello 730. Molti temono di non saper riempire il modello. Niente paura, visto che c'è un manuale contenente le istruzioni. Lo annuncia la Cgia di Mestre, sottolineando che saranno circa 20 milioni di italiani a presentare il 730, contro gli 11 milioni del 1999.

Chi non vorrà affidarsi a un Caf per la redazione del 730 potrà fare da sé (anche se incontrerà non poche difficoltà) avvalendosi del suddetto manuale. E' opportuno ricordare che bisogna leggere solo le pagine del volume che ci riguardano, visto che il tomo comprende un centinaio di pagine. Le regioni dove sono stati presentati, finora, più 730 sono Lombardia e Lazio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Daniel Craig: lesione al ginocchio durante riprese "Spectre", operato

Articolo Successivo

Tassista trova denaro e pc: li riconsegna a turista tedesca

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025