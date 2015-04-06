Modello 730: incertezza su compilazione online? C'è manuale esplicativo

Si sta parlando molto, negli ultimi tempi, della compilazione online del Modello 730. Molti temono di non saper riempire il modello. Niente paura, visto che c'è un manuale contenente le istruzioni. Lo annuncia la Cgia di Mestre, sottolineando che saranno circa 20 milioni di italiani a presentare il 730, contro gli 11 milioni del 1999.

Chi non vorrà affidarsi a un Caf per la redazione del 730 potrà fare da sé (anche se incontrerà non poche difficoltà) avvalendosi del suddetto manuale. E' opportuno ricordare che bisogna leggere solo le pagine del volume che ci riguardano, visto che il tomo comprende un centinaio di pagine. Le regioni dove sono stati presentati, finora, più 730 sono Lombardia e Lazio.