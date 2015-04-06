Daniel Craig: lesione al ginocchio durante riprese "Spectre", operato

Disavventura per Daniel Craig, protagonista di "Spectre", nuovo capitolo della saga sullo 007 James Bond. Mentre si trovava sul set, in Messico, Daniel ha riportato una ferita al ginocchio. L'attore girava una scena di combattimento.

Craig, per la quarta volta nei panni di James Bond, è stato così sottoposto a un intervento chirurgico a New York. Il suo staff ha rivelato che potrà tornare al lavoro il prossimo 22 aprile. Ricordiamo che la pellicola in lavorazione ha diverse ambientazioni: il cast si è spostato diverse volte, lavorando anche a Roma.

Chissà se "Spectre" riuscirà ad ottenere il medesimo successo di "Skyfall", che incassò oltre un miliardo di dollari?