Tassista trova denaro e pc: li riconsegna a turista tedesca

Questi sì che sono comportamenti che danno lustro all'Italia, nazione purtroppo fotografata da molti come covo di ladri e farabutti. Un tassista ha trovato nella sua vettura una borsetta contenente denaro e un pc portatile e, senza remore, ha riportato i beni al legittimo proprietario, ovvero una turista tedesca che aveva trascorso una vacanza a San Gimignano (Siena). La donna aveva dimenticato soldi e laptop nell'auto del tassista toscano.

La turista tedesca è rimasta sorpresa e lieta di ricevere soldi e pc, dando una ricompensa al tassista. C'è di più. La donna ha inviato una lunga lettera alla società dei taxi per lodare il tassista e reclamare un gratifica per lui.

"In Germania è un’eccezione che, persi oggetti di valore, siano notificati e restituiti. Il tassista mi ha portata dall’aeroporto di Firenze alla mia casa delle vacanze a San Gimignano. Sfortunatamente ho dimenticato una borsa con un computer portatile e una busta con dei soldi nel suo taxi... l’autista si è preso la briga di portarmi la borsa a San Gimignano quello stesso giorno. Ero molto grata e sorpresa, l’ho ringraziato tanto e gli ho dato una ricompensa. Io comprendo benissimo che un tale comportamento sia da attendersi dai vostri autisti, ma penso che meriti anche l’apprezzamento dei suoi superiori e per questo vi ho voluto scrivere", recita la missiva di Dorothee Leibinger-Holbach, la turista tedesca.