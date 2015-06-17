Home Gossip George Michael in rehab: "Fumo 25 canne al giorno"

di Redazione 17/06/2015

George Michael, straordinario cantautore britannico, non riesce proprio a stare lontano dai vizi. L'artista ha il pallino per le sostanze stupefacenti. Non riesce proprio a stare alla larga da cannabis, cocaina ed altro. Secondo il noto tabloid tedesco Bild, Michael sarebbe finito in un centro specializzato in Svizzera per disintossicarsi. Il cantautore britannico aveva promesso a tutti di farla finita con la droga, successivamente all'arresto per guida sotto l'effetto di cannabis, ma a quanto pare il desiderio è troppo forte. Attualmente George soggiorna presso il rehab Kusnacht, centro molto famoso che ha ospitato pazienti del calibro di John Galliano. Michael non ha mai nascosto la sua passione per le droghe leggere. Nel corso di un'intervista confessò che, nell'arco di una giornata, arriva a fumare anche 25 canne. "Ho smesso completamente, non fumo più neanche marijuana. Ho deciso di cambiare vita. Non tocco più niente da ben più di un anno e mezzo", aveva aggiunto la postar. Non era vero, visto che ora si trova in un centro per disintossicarsi. Chissà se stavolta George riuscirà a dire addio alle droghe? Sebbene la vita privata di George Michael sia colma di episodi non proprio lieti, la vita professionale è piena di soddisfazioni e successi, basti pensare che ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Tantissime le canzoni scritte da George che hanno emozionato ed emozionano, come "Jesus to a child", dedicata al compagno distrutto dall'Aids. Tra i dischi che un fan di Michael dovrebbe avere c'è "Ladies & Gentlemen – The Best of George Michael" (1998), una summa dei brani più celebri, contenente anche 3 inediti, tra cui "Outside", canzone che narra l'arresto del cantante a Beverly Hills, dopo aver fatto proposte indecenti ad un poliziotto fuori servizio. Auguriamo a George Michael di riprendersi presto, e di vincere i demoni della droga.

