Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Richard Gere torna al cinema con "Ritorno al Marigold Hotel"

Redazione Avatar

di Redazione

03/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Richard Gere sta per tornare nelle sale italiane con "Ritorno al Marigold Hotel", film diretto da John Madden. Il fascinoso attore interpreta un 60enne intraprendente.

"Ritorno al Marigold Hotel" è ambientato in India, precisamente a Jaipur. Sonny, il protagonista, vuole a tutti i costi ampliare il suo albergo, installando anche un ascensore. Il suo pallino lo porta a trascurare anche la sua amata, Sunaina.

"Ritorno al Marigold Hotel" uscirà nelle sale italiane il prossimo 30 aprile.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Monza, multe per studenti che bestemmiano a scuola

Articolo Successivo

Crollo prezzi case, Toti: "Bisogna ridurre tasse su immobiliare"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018