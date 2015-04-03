Richard Gere torna al cinema con "Ritorno al Marigold Hotel"
di Redazione
03/04/2015
Richard Gere sta per tornare nelle sale italiane con "Ritorno al Marigold Hotel", film diretto da John Madden. Il fascinoso attore interpreta un 60enne intraprendente.
"Ritorno al Marigold Hotel" è ambientato in India, precisamente a Jaipur. Sonny, il protagonista, vuole a tutti i costi ampliare il suo albergo, installando anche un ascensore. Il suo pallino lo porta a trascurare anche la sua amata, Sunaina.
"Ritorno al Marigold Hotel" uscirà nelle sale italiane il prossimo 30 aprile.
