Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Morta Isobel Varley, la donna più tatuata del mondo

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Isobel Varley, la donna più tatuata del mondo è morta all'età di 77 anni, dopo una lunga lotta contro il morbo di Alzheimer. Isobel Varley, da Stevenage, Hertfordshire, è stata una leggenda nell'ambiente degli appassionati di tatoo, da quando all'età di 49 anni decise di farsi tatuare il suo primo tatuaggio, non riuscendo più a smettere! Da quel suo primo tatuaggio, “ un piccolo uccello” infatti, aveva deciso di tappezzare il suo corpo di disegni, arrivando a ricoprirlo per ben il 93%; le uniche parti del corpo che infatti Isobel aveva lasciato intatte erano state la faccia, le piante dei piedi, le orecchie ed alcune zone delle mani. Dopo quindi ben 500 ore "sotto i ferri" del tatuatore e con "in tasca" persino un Guinness World Record, la Varley ha lasciato un vuoto incolmabile, come racconta Malcolm, marito della donna: "Isobel verrà ricordata come una leggenda tra gli amanti di tatuaggi, ma noi che le eravamo vicini, la ricorderemo soprattutto per il suo sorriso". Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Milan, Berlusconi cerca investitori per rilanciare club

Articolo Successivo

12enne aggredita da compagno di classe perché porta crocifisso al collo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025