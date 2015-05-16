Home Attualità Morta Isobel Varley, la donna più tatuata del mondo

di Redazione 16/05/2015

Isobel Varley, la donna più tatuata del mondo è morta all'età di 77 anni, dopo una lunga lotta contro il morbo di Alzheimer. Isobel Varley, da Stevenage, Hertfordshire, è stata una leggenda nell'ambiente degli appassionati di tatoo, da quando all'età di 49 anni decise di farsi tatuare il suo primo tatuaggio, non riuscendo più a smettere! Da quel suo primo tatuaggio, “ un piccolo uccello” infatti, aveva deciso di tappezzare il suo corpo di disegni, arrivando a ricoprirlo per ben il 93%; le uniche parti del corpo che infatti Isobel aveva lasciato intatte erano state la faccia, le piante dei piedi, le orecchie ed alcune zone delle mani. Dopo quindi ben 500 ore "sotto i ferri" del tatuatore e con "in tasca" persino un Guinness World Record, la Varley ha lasciato un vuoto incolmabile, come racconta Malcolm, marito della donna: "Isobel verrà ricordata come una leggenda tra gli amanti di tatuaggi, ma noi che le eravamo vicini, la ricorderemo soprattutto per il suo sorriso". Michela Galli

