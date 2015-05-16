Home Attualità 12enne aggredita da compagno di classe perché porta crocifisso al collo

12enne aggredita da compagno di classe perché porta crocifisso al collo

di Redazione 16/05/2015

E’ stata colpita davanti a sua madre da un compagno di classe di origini senegalesi, regolarmente residente nel capoluogo, perché portava al collo una collanina con una crocifisso: il gravissimo episodio è accaduto di fronte ad una scuola di Terni mentre gli studenti uscivano alla fine delle lezioni. Ad avere la peggio una 12enne che ha riportato una contusione toracica, giudicata guaribile in circa 20 giorni. Il ragazzo immediatamente bloccato dalla madre della vittima, come hanno ricostruito i Carabinieri, ha commesso tale gesto: “perché la compagna indossava una collanina con un crocifisso”. Secondo quanto ha raccontato la vittima ai carabinieri, il compagno di classe senegalese, che aveva iniziato a frequentare la scuola da circa una ventina di giorni, già nei giorni precedenti all'episodio, l’aveva presa di mira, con vari insulti, sempre per via del crocifisso. Michela Galli

