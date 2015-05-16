Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

12enne aggredita da compagno di classe perché porta crocifisso al collo

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
E’ stata colpita davanti a sua madre da un compagno di classe di origini senegalesi, regolarmente residente nel capoluogo, perché portava al collo una collanina con una crocifisso: il gravissimo episodio è accaduto di fronte ad una scuola di Terni mentre gli studenti uscivano alla fine delle lezioni. Ad avere la peggio una 12enne che ha riportato una contusione toracica, giudicata guaribile in circa 20 giorni. Il ragazzo immediatamente bloccato dalla madre della vittima, come hanno ricostruito i Carabinieri, ha commesso tale gesto: “perché la compagna indossava una collanina con un crocifisso”. Secondo quanto ha raccontato la vittima ai carabinieri, il compagno di classe senegalese, che aveva iniziato a frequentare la scuola da circa una ventina di giorni, già nei giorni precedenti all'episodio, l’aveva presa di mira, con vari insulti, sempre per via del crocifisso. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Morta Isobel Varley, la donna più tatuata del mondo

Articolo Successivo

Woody Allen: applausi a Cannes per "Irrational Man", Joaquin Phoenix nel cast

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025