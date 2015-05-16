Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Milan, Berlusconi cerca investitori per rilanciare club

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il numero uno del Milan, Silvio Berlusconi, ha sottolineato che non è obbligato a cedere il Milan ma ha bisogno di risorse economiche per rilanciare il club e farlo tornare vittorioso come in passato

 

Il Milan ha perso molti campioni

"Alla luce delle difficoltà che bisogna fronteggiare, ho il dovere di trovare nuove risorse per il Milan. Purtroppo, negli ultimi anni, per una serie di circostanze che non sto qui ad analizzare, il Milan ha perso molti campioni. E a livello economico non ha attraversato un periodo felice", ha detto il Cavaliere durante un'intervista al Corriere dello Sport, rammentando che se la sua famiglia non è in grado di farcela si dovrà ricorrere ad investitori per il rilancio del club rossonero.

Dopo aver sottolineato che non ha intenzione e necessità di vendere il Milan, Berlusconi ha aggiunto che la situazione attuale rende impossibile, per una sola famiglia, "reggere il peso economico di un club".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tivoli, accoltella moglie e figlia nel sonno: uomo depresso in manette

Articolo Successivo

Morta Isobel Varley, la donna più tatuata del mondo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa

Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa

10/12/2016

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016