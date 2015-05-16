Milan, Berlusconi cerca investitori per rilanciare club

Il numero uno del Milan, Silvio Berlusconi, ha sottolineato che non è obbligato a cedere il Milan ma ha bisogno di risorse economiche per rilanciare il club e farlo tornare vittorioso come in passato

Il Milan ha perso molti campioni

"Alla luce delle difficoltà che bisogna fronteggiare, ho il dovere di trovare nuove risorse per il Milan. Purtroppo, negli ultimi anni, per una serie di circostanze che non sto qui ad analizzare, il Milan ha perso molti campioni. E a livello economico non ha attraversato un periodo felice", ha detto il Cavaliere durante un'intervista al Corriere dello Sport, rammentando che se la sua famiglia non è in grado di farcela si dovrà ricorrere ad investitori per il rilancio del club rossonero.

Dopo aver sottolineato che non ha intenzione e necessità di vendere il Milan, Berlusconi ha aggiunto che la situazione attuale rende impossibile, per una sola famiglia, "reggere il peso economico di un club".