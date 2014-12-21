Loading...

Muhammad Alì ricoverato: colpito da polmonite, condizioni non preoccupanti

Redazione Avatar

di Redazione

21/12/2014

E' stato uno dei pugili più forti e famosi della storia ma nelle ultime ore è stato colpito da una forma di polmonite ed è stato ricoverato. Parliamo del grande Cassius Clay, al secolo Muhammad Alì.

Il pugile, che lotta da tanti anni contro il morbo di Parkinson, sta bene, almeno secondo un recente bollettino medico e il suo portavoce.

"Muhammad è seguito da un team di medici ed è in condizioni stazionarie. E' stato ricoverato questa mattina, ha un forma lieve di polmonite e la prognosi è buona", ha affermato il portavoce dell'ex pugile, Bob Gunnell.

Gunnell non ha comunque fornito dettagli riguardo all'ospedale in cui è ricoverato il campione per tutelare la privacy della famiglia.

L'ultima volta che Cassius Clay si è fatto vedere in pubblico è stata per prendere parte ai 'Muhammad Ali Humanitarian Awards', evento svoltosi Louisville, citta natia del pugile. Auguriamo a Muhammad una pronta ripresa.
