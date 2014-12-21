Expo 2015, padiglione polifunzionale ospiterà Aquae Venezia 2015

Una bella occasione per Venezia, il Veneto e tante aziende. Una sede 'satellite' su Venezia dell'Expo 2015 di Milano sarà rappresentata da un padiglione multifunzionale avente una superficie di oltre 14.000 metri quadrati, alto 20 metri, e dotato di 1.000 parcheggi.

La struttura, maestosa e in via di realizzazione è stata presentata ieri a oltre 300 persone, tra cui esponenti del mondo politico ed economico veneziano e veneto. Il padiglione ospiterà Aquae Venezia 2015, esposizione collegata all'expo di Milano. Presente, ovviamente, all'inaugurazione il governatore del Veneto Luca Zaia.

"La prima volta che ho sentito parlare di questo progetto non volevo crederci, ma ora abbiamo di fronte una grande opportunità per portare a Venezia e in Veneto una fetta di quei 20 milioni di turisti stimati in arrivo a Milano per l'Expo del prossimo anno. In tutti i modi cercheremo di fare di questa occasione un trampolino di lancio per le imprese venete, così da metterle in contatto con le oltre duecento delegazioni in arrivo da tutto il mondo e aprirci a nuovi mercati e opportunità commerciali", ha detto Zaia.

L'opera verrà terminata nella prossima primavera. A progettarla è stata il famoso architetto Michele De Lucchi, che si è valso della collaborazione del collega veneziano Gianni Caprioglio. Ricordiamo che la società Condotte Immobiliare Spa ha investito ben 30 milioni di euro per realizzare l'opera.