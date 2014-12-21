Natale, 48 milioni di italiani resteranno a casa: crisi picchia duro
di Redazione
21/12/2014
La crisi si fa sentire anche a Natale. Diminuiscono gli acquisti e cala il numero degli italiani che trascorreranno le festività lontano da casa.
Federalberghi stima che gli italiani che resteranno a casa a Natale saranno circa 48 milioni. Bernabò Bocca, presidente degli albergatori italiani, ha detto: "Il settore si trova a patire la grave situazione economica nella quale si dibattono le famiglie italiane ed ormai sempre più le imprese ricettive. Occorrono misure urgenti per ridare liquidità alle famiglie o si rischia un ulteriore crollo dei consumi turistici, che potrebbe tirarsi dietro un ulteriore calo del Pil nazionale".
L'88% degli italiani che potranno permettersi una vacanza a Natale si recherà in città italiane; solo il 12% si rilasserà all'estero. E' necessario che il Governo adotti misure per rilanciare anche il settore turistico, anch'esso al collasso. Il caos, però, è generato essenzialmente dalla carenza di liquidità.
