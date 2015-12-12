Napoli, assenteisimo al Cardarelli: centralinisti lavoravano 24 ore di seguito
di Redazione
12/12/2015
"Per 18 ore, ma anche addirittura 24 ore di seguito. Queste ed altre anomalie mi hanno spinto a presentare una segnalazione alla Polizia. Agli agenti del Commissariato Arenella e del drappello va dato tutto il merito: erano già al lavoro su questo caso per stanare gli assenteisti", ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore della struttura 'Acquisizione di beni e servizi' del nosocomio di Napoli.Nel corso di un'intervista rilasciata al Mattino, Verdoliva ha sottolineato che la segnalazione alla Polizia è stata fatta un mese fa, ma sospettava da tempo che qualcuno stava imbrogliando. Il manager del Cardarelli ha affermato riguardo agli episodi di assenteismo e ai meccanismi per accertare le presenze:
"Nel 2015 è stato introdotto un sistema di rilevazione delle presenze informatizzato. Già negli ultimi mesi, il caposervizio dell'ospedale mi ha parlato di un eccessivo monte ore di lavoro straordinario, in media tra le 50 e le 60 ore al mese, ma anche il doppio, nonostante il numero adeguato di dipendenti impegnati per coprire i turni h 24 al centralino telefonico, e non solo... Turni consecutivi, anche di notte, o senza soluzione di continuità tra lavoro ordinario e straordinario, fino ad arrivare a 18/24 ore di seguito. E i giorni indicati, cui quelli di smonto e di riposo".I centralinisti assenteisti devono senz'altro restituire il maltolto, rischiando anche il licenziamento al termine di un procedimento disciplinare.
Articolo Precedente
Carie, trapano e otturazione addio con super smalto
Articolo Successivo
Isis minaccia Roma: nuovo video intimidatorio, armate pronte a colpire
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023