Carie, trapano e otturazione addio con super smalto
di Redazione
12/12/2015
"Le otturazioni non sono necessarie in molti casi di carie dentaria. Spesso la carie può essere individuata e tratta prima di diventare una cavità. Un dente dovrebbe essere trapanato e otturato solo quando è già evidente una cavità".Lo studio portato avanti da Evans e i suoi colleghi è durato 7 anni ed è stato svolto su circa 1.000 volontari, alcuni trattati con il super smalto ed altri con i classici metodi. Ebbene, circa il 50% dei soggetti trattati col portentoso smalto hanno fatto a meno di trapano e otturazione.
"I risultati offrono una scappatoia per i tanti che evitano il dentista perché soffrono di vera fobia del trapano. I trattamenti dentistici preventivi sono il fondamento della pratica dentistica moderna e questa ricerca fornisce ulteriori evidenze dei benefici di tale approccio", ha dichiarato Evans.In attesa dell'arrivo del super gel negli studi dentistici italiani, dobbiamo ricordare che non bisogna aver timore di andare dal dentista per la cura di una o più carie. L'odontofobia, disturbo riconosciuto ufficialmente anche dall'OMS, si può superare tranquillamente avendo fiducia innanzitutto del dentista. Chi non riesce, comunque, a contrastare la paura del dentista può ricorrere alla psicoterapia. Molti l'hanno provata e, dopo qualche seduta, hanno cancellato il timore di trapani e otturazioni. Provare per credere!
