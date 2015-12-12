Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Carie, trapano e otturazione addio con super smalto

Redazione Avatar

di Redazione

12/12/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Le carie ai denti sono molto temute, e molti non si recano dal dentista perché hanno paura del trapano. Ebbene, a breve tale fobia sarà un lontano ricordo perché un team di studiosi dell'Università di Sidney ha ideato un super smalto che contrasta la carie, evitando la formazione di cavità che, inevitabilmente, devono essere otturate. Il portentoso smalto, secondo quanto hanno riferito gli scienziati australiani, contiene molto fluoro e, nell'80% dei casi, evita il ricorso del trapano per curare le carie. Wendell Evans, coordinatore dello studio che ha portato alla scoperta dello straordinario smalto, ha spiegato:
"Le otturazioni non sono necessarie in molti casi di carie dentaria. Spesso la carie può essere individuata e tratta prima di diventare una cavità. Un dente dovrebbe essere trapanato e otturato solo quando è già evidente una cavità".
Lo studio portato avanti da Evans e i suoi colleghi è durato 7 anni ed è stato svolto su circa 1.000 volontari, alcuni trattati con il super smalto ed altri con i classici metodi. Ebbene, circa il 50% dei soggetti trattati col portentoso smalto hanno fatto a meno di trapano e otturazione.
"I risultati offrono una scappatoia per i tanti che evitano il dentista perché soffrono di vera fobia del trapano. I trattamenti dentistici preventivi sono il fondamento della pratica dentistica moderna e questa ricerca fornisce ulteriori evidenze dei benefici di tale approccio", ha dichiarato Evans.
In attesa dell'arrivo del super gel negli studi dentistici italiani, dobbiamo ricordare che non bisogna aver timore di andare dal dentista per la cura di una o più carie. L'odontofobia, disturbo riconosciuto ufficialmente anche dall'OMS, si può superare tranquillamente avendo fiducia innanzitutto del dentista. Chi non riesce, comunque, a contrastare la paura del dentista può ricorrere alla psicoterapia. Molti l'hanno provata e, dopo qualche seduta, hanno cancellato il timore di trapani e otturazioni. Provare per credere!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gianni Morandi compie 71 anni, foto su Facebook: sport per mantenersi giovane

Articolo Successivo

Napoli, assenteisimo al Cardarelli: centralinisti lavoravano 24 ore di seguito

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023