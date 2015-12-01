Napoli Inter 2-1, doppietta Higuain: campani primi in classifica

"Ritengo Higuain in questo momento il miglior centravanti del nostro campionato. La differenza con la passata stagione la fa però il rendimento della retroguardia. In questo campionato è molto migliorata la fase di non possesso, conta molto l'arrivo di Allan, fondamentale negli equilibri di Sarri".

"Li ritengo tra i migliori allenatori del nostro calcio; per Mancini parlano i risultati, li ha sempre ottenuti. In Italia, Inghilterra e Turchia. In più possiede grande carisma grazie al quale è bravo a farsi prendere i giocatori più adatti al suo progetto. Sarri è una sorpresa, arrivato ad una grande squadra dopo una lunga gavetta, un po' come feci io. Sta sfruttando alla grande l'opportunità regalatagli da De Laurentiis. E' stato bravo a cambiare modulo in corso, adattando il suo credo tattico alle caratteristiche della rosa a disposizione e fortificando la difesa, tallone d'Achille nella gestione Benitez".

. Al San Paolo il match è finito 2-1 per il Napoli che, così, conquista la vetta della classifica. I campani sono andati subito in vantaggio cone l'Inter, invece, è finita in 10 per l'espulsione di. Una partita tutta in salita per gli uomini di Mancini che non sono riusciti a fare propria la partita e, alla fine, hanno perso il match e la vetta della classifica. Ci può stare in casa del 'Re Pipita'.: nessuno può arginarlo. L'Inter ha cercato, anche in 10, di segnare più volte e riuscire a portare a casa almeno un pareggio. Niente da fare. Troppo forte questo Napoli che, ieri, ha ottenuto il 18esimo risultato positivo. L'Inter ha schierato la stessa formazione che ha trionfato contro la. Il risultato ottenuto, però, è stato diverso. Sarri, invece, ha schierato la formazione tipo, quella vincente, quella che, alla fine, ha permesso alla squdra di godersi ilalmeno per una settimana. Dopo soli due minuti, Higuain mette la palla in rete e gela l'Inter, Mancini e i tifosi nerazzurri. Un gol inaspettato.edfanno quello che vogliono. L'Inter si affida, invece, a lanci lunghi. Nagatomo, alla fine del primo tempo entra in scivolata su Allan e prende un rosso. L'arbitroè stato irremovibile nonostante le contestazioni di Mancini e degli interisti. L'Inter, in bambola, non è mai riuscita a contenere i partenopei, che hanno sempre fatto quello che hanno voluto in campo. Nella ripresa è arrivato il raddoppio di Higuain. Partita finita, o quasi. Già, perché al 22'segna il 2-1, ovvero il risultato finale.. Primato meritato per i partenopei, che fanno un bel gioco. Higuain, poi, è un attaccante 'mostruoso'. Quest'anno il Napoli è la vera spina per tutte le squadre di serie A. Il team allenato dacerca il gol affidandosi alla fantasia dei suoi attaccanti, Higuain in primis, che secondo tanti esperti di calcio, tra cui, è il miglior centravanti del campionato italiano. Simoni, riferendosi al Napoli, ha detto recentemente:Il duello tra Mancini e Sarri, dunque, l'ha vinto l'ultimo. Entrambi sono due grandi ct, con molta esperienza sulla spalle. Sempre Gigi Simoni, prima del match al San Paolo, ha detto: