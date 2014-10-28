Napoli, riesce a laurearsi in Matematica nonostante tetraparesi spastica

C'è chi è in buona salute ma non riesce neanche a diplomarsi e chi, nonostante disturbi e malattie, riesce a raggiungere il traguardo della laurea.

Laura Coppola, 23enne napoletana colpita da tetraparesi spastica è riuscita a laurearsi in Matematica col massimo dei voti: 110 e lode. Per colpa della tremenda patologia, Laura può comunicare solamente con gli occhi.

"L'abbiamo vista durante i corsi e agli esami. È sempre stata una sfida per l'università e speriamo di aver dato a lei e alla sua famiglia la giusta soddisfazione", ha asserito il presidente di commissione Vittorio Coti Zelati.

"Questa storia è un messaggio di speranza per tutti i giovani che vivono una situazione simile", ha invece detto Pietro Valerio, direttore del centro Sinapsi di Napoli.