Zucchero rievoca presenza all'Hard Rock: 4 post su profilo Fb

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2014

TITOLO

Post particolari quelli apparsi recentemente sul profilo Facebook di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. In sostanza, l'artista ha rievocato diverse tappe dell'approvazione mondiale, come l'angolo all'Hard Rock di Città del Messico, quello inaugurato in Polonia e la performance live alla Rock and Roll Hall of Fame and Museum di Cleveland.

Il post arriva dopo il messaggio di Ligabue relativo alla donazione di una chitarra all'Hard Rock Cafè NY "come 1/o artista italiano a fare una memorabilia donation in una sede Usa". E' un caso?

