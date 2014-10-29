Consulta, Violante rinuncia: "Leggi sono inefficaci senza i buoni costumi"
di Redazione
29/10/2014
Si arrende Luciano Violante. L'esponente del Pd ha detto, nelle ultime ore, di non voler correre per la Consulta.
Violante ha inviato una missiva ai "signori e signore del Parlamento" (pubblicata dal Corriere della Sera), esortando a "scegliere altra personalità ritenuta più idonea ad ottenere il consenso necessario", mettendo anche in evidenza che i fatti avvenuti negli ultimi tempi rappresentano una "deriva che offende l'autorevolezza delle istituzioni e la dignità delle persone".
"Le leggi sono inefficaci senza i 'buoni costumi', che impongono comportamenti misurati e lungimiranti soprattutto quando sono in questione le nomine di organi di garanzia", ha aggiunto Violante.
Articolo Precedente
Claudio Bisio torna al cinema: domani esce "Confusi e Felici"
Articolo Successivo
Napoli, riesce a laurearsi in Matematica nonostante tetraparesi spastica
Redazione