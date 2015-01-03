Loading...

Napoli, strangola moglie e chiama Polizia: anziana era malata

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2015

Ennesima tragedia dettata dalla disperazione. Un 80enne ha ucciso la moglie perché non riusciva più a vederla così malata. E' successo a Secondigliano (Napoli), in un appartamento in via Monte Grappa.

L'anziano, dopo aver strangolato la moglie, ha avvisato la Polizia. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato il decesso della donna, provvedendo poi ad arrestare l'uomo.

L'80enne ha raccontato ai poliziotti che la moglie aveva ancora poco da vivere per colpa di una terribile malattia. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio ed appurare se, effettivamente, l'anziana aveva poco da vivere.

