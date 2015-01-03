Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Influenza colpirà duro durante le festività: oltre 200.000 italiani a letto

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'influenza ha iniziato a colpire, in Italia, con l'arrivo del grande freddo. Si calcola che oltre 200.000 italiani finiranno a letto per colpa dell'influenza.

"La grande ondata di freddo in zone dove le basse temperature non sono così comuni, sta provocando un considerevole aumento del numero di allettati per influenza o sindromi influenzali, che quest'anno, durante le feste, supereranno i 200.000 casi", ha detto Carlo Signorelli, presidente della Società italiana di igiene.

Come al solito, l'influenza colpirà maggiormente bimbi e anziani. E' opportuno, quindi, che tali soggetti adottino precauzioni per evitare di restare a letto per diversi giorni.

"Fare previsioni su quelli che saranno i contagi è difficile, ma i numeri ad oggi sono leggermente superiori rispetto allo scorso anno e, a fine stagione, il totale di italiani colpiti potrebbe essere intorno ai 5 milioni, lo scorso anno sono stati 4,5", ha asserito Antonino Bella, responsabile sorveglianza epidemiologica InfluNet.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ballu tundu fa bene alla salute: batte balli latino-americani per dispendio calorico

Articolo Successivo

Napoli, strangola moglie e chiama Polizia: anziana era malata

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022