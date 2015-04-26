Home Attualità Nasce il profumo del "caro estinto", disponibile anche nella fragranza dell'ex

di Redazione 26/04/2015

Arriva dalla Francia un nuovissimo profumo, il “Caro estinto”, disponibile anche nella frangranza dell'ex! Si, si avete capito bene, perchè Katia Apeletegu ha lanciato un originalissimo prodotto nel nome del "comfort olfattivo", ossia un profumo in grado di riempire la casa con l'odore della persona amata, che non c'è più. Un'idea senza dubbio originalissima, che l'imprenditrice francese con la passione per il "comfort olfattivo", ha lanciato al costo di circa 560,00 euro; basta infatti inviare alla società un oggetto appartenuto alla persona che non c'è più e si riceve direttamente a casa un contenitore con l'essenza desiderata. L'azienda francese però offre anche la possibilità di creare un'essenza che permetta di ricordare ad esempio altresì il proprio animale domestico passato a miglior vita, o, per chi proprio non riesce a voltar pagina, anche la fragranza dell'ex fidanzata/o! Michela Galli

