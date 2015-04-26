Charlotte Gainsbourg: ineguagliabile in "Samba", mondi diversi si uniscono

Charlotte Gainsbourg non necessita di presentazioni. E' una grande attrice e cantante, figlia del mitico cantautore Serge Gainsbourg.

L'eclettica Charlotte è la protagonista di "Samba", film uscito qualche giorno fa nelle sale italiane. Nel cast, oltre alla Gainsbourg, anche attori del calibro di Omar Sy, Issaka Sawadogo, Hélène Vincent, Tahar Rahim, Christiane Millet, Jacqueline Jehanneuf e Liya Kebede. Il film è incentrato sull'incontro tra una manager depressa e un immigrato clandestino. I due si conosceranno e, pian piano, si ameranno. Due mondi diversi che si uniscono.

Ricordiamo che, nell'arco della sua carriera, Charlotte Gainsbourg ha vinto molti riconoscimenti, a dimostrazione del suo grande talento, come un Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes, un Premio Bodil, un Premio Robert, e 2 Premi César.

Sicuramente anche "Samba" diventerà un campione d'incassi.