Festa Liberazione, bandiere palestinesi a Roma

Oggi, 25 aprile, viene festeggiato l'anniversario della Liberazione italiana dall'egemonia nazi-fascista. A Roma l'Anpi commemora l'importante momento a Porta San Paolo, luogo emblema della Resistenza nella Capitale.

La massiccia presenza di bandiere palestinesi ha irritato la Brigata ebraica e gli ex deportati, che hanno scelto di defezionare. "Si sono autoescluse. Nessuno le ha messe fuori. Non si può mettere la testa sotto la sabbia: il problema Israele-Palestina esiste", ha detto Ernesto Nassi, presidente dell'Anpi di Roma.