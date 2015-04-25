Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Festa Liberazione, bandiere palestinesi a Roma

Redazione Avatar

di Redazione

25/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi, 25 aprile, viene festeggiato l'anniversario della Liberazione italiana dall'egemonia nazi-fascista. A Roma l'Anpi commemora l'importante momento a Porta San Paolo, luogo emblema della Resistenza nella Capitale.

La massiccia presenza di bandiere palestinesi ha irritato la Brigata ebraica e gli ex deportati, che hanno scelto di defezionare. "Si sono autoescluse. Nessuno le ha messe fuori. Non si può mettere la testa sotto la sabbia: il problema Israele-Palestina esiste", ha detto Ernesto Nassi, presidente dell'Anpi di Roma.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nasce il profumo del "caro estinto", disponibile anche nella fragranza dell'ex

Articolo Successivo

Motore aereo Turkish Airlines va a fuoco: atterraggio d'emergenza

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025