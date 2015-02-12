Nascite a picco in Italia: record negativo nel 2014, calano decessi

Sarà la crisi, o la voglia di non assumersi le responsabilità. Fatto sta che nel Belpaese è stato registrato il record negativo di nascite: mai così pochi nati dall'Unità d'Italia.

Il triste dato è stato diffuso dall'Istat, secondo cui nel 2014 le nascite sono state 509.000, ossia 5000 in meno rispetto all'anno prima. In netto calo anche i decessi: 597.000. L'aspettativa di vita, invece, aumenta in Italia, attestandosi a 80,2 anni per gli uomini e 84,9 per le donne.

Questi ed altri dati interessanti sono contenuti nel dossier Istat sulle stime demografiche nel 2014.